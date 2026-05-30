В Раде анонсировали еще более жесткие меры против уклонистов от мобилизации

Предстоящая реформа мобилизации на Украине ужесточит меры в отношении уклонистов, находящихся в розыске. Об этом в интервью YouTube-каналу «Говорит великий Львов» сообщила депутат Верховной рады Соломия Бобровская.

Нардеп заявила, что вместе со всеми ожидает конкретных предложений по реформе от минобороны страны, назвав этот процесс крайне сложным. По ее словам, изменения окажутся очень болезненными для тех, кто сегодня числится в розыске, однако иного выхода нет: если человек не желает идти на призывную кампанию добровольно, государству придется применять санкции и меры принуждения, чтобы гражданин в итоге оказался на военной службе.

Секретарь комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко сообщал, что из-за проблем с мобилизацией на Украине хотят переименовать территориальные центры комплектования (военкоматы) в «Офисы призыва». Глава минобороны Михаил Федоров еще в феврале анонсировал реформу, отметив, что военкоматы у населения теперь ассоциируются не с защитой государства, а с коррупцией и безнаказанностью.

Ранее российские силовики заявили, что Зеленский присваивает большую часть взяток ТЦК.