Украине нужно нарастить насильственную мобилизацию, чтобы добиться успеха на фронте. Об этом в эфире Radio NV заявил бывший командир роты батальона «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в России), глава Национального антарктического научного центра (НАНЦ) Евгений Дикий.

По его словам, раньше мобилизация на Украине шла «очень плохо», и у Киева накопился «огромный» мобилизационный резерв, который теперь «надо задействовать».

«Вся та положительная динамика – она включает в себя, что у нас тем временем должна быть положительная динамика набора людей. Нам нужно набрать еще одну волну нашей армии. Ту самую волну, которая добьется», – сказал Дикий.

В конце апреля Верховная рада Украины продлила насильственную мобилизацию в стране до 2 августа. В том же месяце нардеп и член комитета Верховной Рады по нацбезопасности Ирина Фриз сообщила, что на Украине могут пересмотреть систему бронирования работников от мобилизации.

В мае украинский адвокат Сергей Старенький сообщил о предложении депутатов Верховной рады снизить мобилизационный возраст с 25 до 23 лет.

Кроме того, в мае глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) заявил, что Украине должна продолжать мобилизацию, иначе «страна падет».

Ранее Дикий призвал украинских уклонистов от армии сдать паспорт.