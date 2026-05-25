Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
 (обновлено  )
Политика

На Украине призвали усилить насильственную мобилизацию

Глава НАНЦ Дикий: Украине нужно набрать еще одну волну армии
Mehaniq/Shutterstock/FOTODOM

Украине нужно нарастить насильственную мобилизацию, чтобы добиться успеха на фронте. Об этом в эфире Radio NV заявил бывший командир роты батальона «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в России), глава Национального антарктического научного центра (НАНЦ) Евгений Дикий.

По его словам, раньше мобилизация на Украине шла «очень плохо», и у Киева накопился «огромный» мобилизационный резерв, который теперь «надо задействовать».

«Вся та положительная динамика – она включает в себя, что у нас тем временем должна быть положительная динамика набора людей. Нам нужно набрать еще одну волну нашей армии. Ту самую волну, которая добьется», – сказал Дикий.

В конце апреля Верховная рада Украины продлила насильственную мобилизацию в стране до 2 августа. В том же месяце нардеп и член комитета Верховной Рады по нацбезопасности Ирина Фриз сообщила, что на Украине могут пересмотреть систему бронирования работников от мобилизации.

В мае украинский адвокат Сергей Старенький сообщил о предложении депутатов Верховной рады снизить мобилизационный возраст с 25 до 23 лет.

Кроме того, в мае глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) заявил, что Украине должна продолжать мобилизацию, иначе «страна падет».

Ранее Дикий призвал украинских уклонистов от армии сдать паспорт.

 
Теперь вы знаете
Мифы и факты о российских правителях, о которых не говорят на уроках истории
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!