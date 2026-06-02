На Украине признали провал принудительной мобилизации

Глава Нагвардии Украины Пивненко: мобилизация на Украине повернула не туда
Телеграм-канал «Политика Страны»

Насильственная мобилизация на Украине зашла «куда-то не туда». Об этом в интервью LIGA.net рассказал командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко.

По его словам, идущий конфликт «затронет всех» украинцев, однако работу территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК, аналог военкоматов) придется изменить.

«По моему мнению, мы где-то не туда повернули. Но будем откровенны — это глобальная и общеевропейская тенденция. <…> Людям нужно спокойно доносить снова и снова: если ты мобилизационного возраста, ты все равно попадешь в армию. Или сегодня, или завтра. Скрываться – такая себе история», — сказал он.

Пивненко отметил, что он бы не стал привлекать для работы в ТЦК «людей с боевым опытом», так как им «трудно быть сдержанными». Также командующий добавил, что ему ближе идея добровольного набора солдат в ВСУ, однако таким образом получается привлечь в армию лишь 20-30% солдат.

В конце апреля Верховная рада Украины продлила насильственную мобилизацию в стране до 2 августа. В том же месяце украинская военная и парамедик Юлия Паевская отметила, что принудительная мобилизация на Украине близка к провалу.

В майском интервью The Times глава офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что Украина не способна обеспечить потребности ВСУ лишь за счет добровольцев.

В конце мая депутат Верховной рады Соломия Бобровская рассказала, что предстоящая реформа мобилизации на Украине ужесточит меры против уклонистов, которые находятся в розыске.

Ранее на Украине призвали усилить насильственную мобилизацию.

 
