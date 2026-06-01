Экс-глава МИД Австрии призвала страны ЕС начать диалог с РФ

Кнайсль: каждой стране ЕС следует по отдельности возобновить диалог с РФ
Валерий Мельников/РИА Новости

Каждой стране Евросоюза (ЕС) следует по отдельности возобновить диалог с Россией, а не выбирать переговорщика, который должен будет говорить от имени объединения. Об этом РИА Новости заявила бывший министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.

«Я думаю, что намного нужнее, чтобы каждая столица каким-то образом начала диалог с Россией. Это не так сложно, у них всех здесь есть послы, не нужно ничего изобретать», — сказала она.

Кнайсль отметила, что хотя европейские дипломаты и остаются в Москве, они не занимаются своей работой, поскольку игнорируют приглашения на мероприятия от главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова.

9 мая президент РФ Владимир Путин сообщил, что предпочел бы видеть бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера в роли переговорщика с Россией со стороны ЕС. Однако глава евродипломатии Кая Каллас отвергла это предложение, назвав немецкого политика «высокопоставленным лоббистом российских государственных компаний». Нынешний канцлер Германии Фридрих Мерц также не одобрил инициативу, заявив, что региональное содружество само определит, кого сделать переговорщиком.

При этом Politico со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника писало, что Кая Каллас исключила себя как возможного переговорщика в диалоге с Россией. Как отмечается в материале, из-за своей агрессивной риторики в отношении Москвы Каллас не сможет добиться соглашения с Россией.

Ранее Каллас назвала условие для начала переговоров о мире на Украине.

 
