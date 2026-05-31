Зеленский заявил о необходимости остановить российские удары по Украине

Зеленский: политическое и экономическое давление на Россию должно сработать
Президент Украины Владимир Зеленский призвал партнеров Киева «остановить» российские удары по украинским объектам, усилив давление на Россию. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Зеленского, Украине нужно «продолжение давления на Россию» и «достаточная поддержка».

«Все эти удары надо остановить. Нужна лишь достаточная поддержка нашей защиты и продолжение давления на Россию. Наши дальнобойные санкции, санкции от партнеров, все формы политического и экономического давления на Россию должны сработать, чтобы можно было достичь реальной безопасности. Только давление сработает на мир», — отметил Зеленский.

30 мая в Минобороны РФ сообщили, что российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием и дронами по военным аэродромам, объектам топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Украины, которые используются для нужд ВСУ. В ночь на 24 мая российская армия нанесла массированный удар по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям ОПК Украины, в том числе с использованием баллистических ракет «Орешник».

28 мая Зеленский заявил, что на данный момент дипломатия «не может остановить Россию» и призвал европейцев сделать это с помощью «долгосрочных санкций».

27 мая стало известно, что Зеленский послал президенту США Дональду Трампу письмо, в котором рассказал о дефиците ракет к системам противовоздушной обороны (ПВО) и призвал ускорить поставки. Затем Зеленский попросил у США выдать лицензию на производство ракет Patriot.

Ранее Зеленский рассказал о передаче Киеву новой пусковой установки системы ПВО IRIS-T.

 
