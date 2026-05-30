ВС РФ ударили высокоточным оружием по военным аэродромам Украины

Минобороны: РФ нанесла групповой удар по аэродромам и объектам ТЭК на Украине

Российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием и беспилотниками по военным аэродромам, объектам топливно-энергетического комплекса (ТЭК) на Украине, которые используются Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.

«Нанесен групповой удар ... по военным аэродромам, объектам энергетической, топливной и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ», — говорится в публикации.

В военном ведомстве отметили, что в результате удара удалось поразить все цели.

Вооруженные силы России в ночь на 24 мая нанесли массированный удар по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям ОПК Украины, применив в том числе баллистические ракеты «Орешник».

На Украине заявили, что удар «Орешником» пришелся по Киевской области. Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев назвал атаку ответом на удар Вооруженных сил Украины по колледжу в Старобельcке.

Ранее Зеленский предупредил о подготовке Россией нового массированного удара по Украине.