«Верховный обещал — армия исполнила». Что известно об ударе «Орешником» по Киевской области

ВС России в ночь на 24 мая нанесли массированный удар по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям ОПК Украины, применив в том числе баллистические ракеты «Орешник», сообщили в Минобороны. На Украине заявили, что удар «Орешником» пришелся по Киевской области. Зампред российского Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал атаку ответом на удар украинской армии по колледжу в Старобельске.

Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли массированный удар баллистическими ракетами «Орешник» по территории Украины в ответ на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам в России. Об этом заявили в российском министерстве обороны.

Как уточнили в ведомстве, российские военные ударили по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса республики. Кроме «Орешника» для атаки использовались ракеты «Искандер, «Кинжал» и «Циркон», а также крылатые ракеты воздушного, морского и наземного базирования и ударные беспилотники .

«Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», — заключили в Минобороны РФ.

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат перед этим сообщал, что ВС РФ использовали «Орешник» для удара по Белоцерковскому району Киевской области .

Командование Воздушных сил ВСУ уточняло, что средствам ПВО не удалось сбить ракету .

Основной целью стал Киев. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, прошедшая ночь была для города ужасной — попадания зафиксировали как минимум в 11 районах.

Как на удар отреагировали в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя ночную атаку, рассказал, что не все ракеты были перехвачены — наибольшее количество попаданий пришлось на Киев .

«[Президент России Владимир] Путин запустил свой «Орешник» против Белой Церкви. <...> Важно, чтобы это не осталось без последствий для России. <...> Важно, чтобы Украина не была одна. Необходимы решения — от Соединенных Штатов, от Европы и других стран», — заявил он.

Глава украинского МИД Андрей Сибига также призвал союзников «удвоить усилия» в поддержке республики. Он подчеркнул необходимость создания дополнительных оборонных мощностей для защиты неба Украины, инвестиций в оборонную промышленность страны, а также усиления давления на Россию. Кроме этого, Сибига предложил запретить въезд в Европу участникам СВО, изъять замороженные российские активы и принять «решительные политические решения» по евроинтеграции Украины.

«У мира есть рычаги воздействия. Это нужно использовать правильно — показать Москве, что подобные удары не принесут никаких результатов, — и заставить Россию прекратить эту войну», — написал он.

При этом существует и другое мнение. Депутат Верховной рады Максим Бужанский заявил, что Украина нуждается в завершении конфликта .

«Нам отчаянно нужно прекращение войны, и нет ничего зазорного в слове отчаянно», — отметил парламентарий.

К миру призвал и его коллега, депутат Рады Алексей Гончаренко.

«Войну нужно заканчивать. Мир, а не ракеты. Нужно делать все, чтобы это остановилось» , — написал он в своем Telegram-канале.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, комментируя высказывания украинских парламентариев, заявил, что «массированный удар по Киеву ни на йоту не приближает мирное соглашение» .

«Конечно, на Украине звучат немногочисленные голоса, призывающие к возобновлению переговоров, но это оппозиционные депутаты, которые всегда и во всем выступают против Зеленского. Для него лично этот налет будет иметь, скорее, положительный эффект — за воплями об обстрелах украинской столицы можно будет скрыть коррупционный скандал, разгоревшийся вокруг окружения Зеленского, отвлечь внимание общества на обычную для него ненависть к России», — сказал он «Газете.Ru».

Бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель выразила мнение, что военный конфликт с Россией истощил Киев и его человеческие ресурсы. По ее словам, на Украине становится все меньше людей, которые верят украинской пропаганде, ведь ее обещаниям приходит конец «в одно ужасное утро, подобное этому». Вместе с тем Мендель отметила, что в стране все еще остаются люди, которым только предстоит осознать необходимость завершения конфликта.

«Надо бить сильнее»

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что массированная атака на Украину в ночь на 24 мая стала ответом на террористические удары по детям. Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что поручил военному ведомству подготовить предложения по ответу на удар ВСУ по колледжу в Старобельске . Медведев отметил, что Киев, видимо, намеренно спровоцировал атаку.

«Им нужно было получить массовые прилеты по размещенным в Киеве структурам. Пусть все горит синим пламенем! Так проще просить деньги и оружие. Так проще воровать. Так проще оправдываться», — пояснил он.

В то же время зампред Совбеза отверг позицию о том, что не нужно наносить удары по Украине, чтобы «не спровоцировать укрепление неонацистского режима. Медведев добавил, что «надо бить — как сегодня и еще гораздо сильнее» , так как «руины и пепел на месте символов» Киева «деморализуют не слабее утраты боевого знамени».

В Совете Федерации массированный удар по Украине также назвали «жесткой и мощной профилактикой». Как уточнил в разговоре с «Лентой.ру» сенатор Григорий Карасин, целью атаки стала попытка вразумить Украину прекратить обстреливать мирных жителей и гражданские объекты в России.

«Верховный обещал — армия исполнила. Ночь на 24 мая стала, пожалуй, одной из самых плотных ночей этого года. <...> «Кинжалы» по Киеву — за Дашу и Яну. «Искандеры» по цехам в Кривом Роге — за Артема и Максима. «Калибры» по Староконстантинову — за Соню и Алину. Каждая боеголовка этой ночи имеет имя и фамилию того, кто хотел стать преподавателем и учить детей. Но на ракетах должны быть имена и фамилии тех, кто отдал приказ оборвать жизни будущих учителей», — написал военный корреспондент Александр Коц.