«Верховный обещал — армия исполнила». Что известно об ударе «Орешником» по Киевской области

Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли массированный удар баллистическими ракетами «Орешник» по территории Украины в ответ на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам в России. Об этом заявили в российском министерстве обороны.
Как уточнили в ведомстве, российские военные ударили по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса республики. Кроме «Орешника» для атаки использовались ракеты «Искандер, «Кинжал» и «Циркон», а также крылатые ракеты воздушного, морского и наземного базирования и ударные беспилотники.
«Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», — заключили в Минобороны РФ.
Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат перед этим сообщал, что ВС РФ использовали «Орешник» для удара по Белоцерковскому району Киевской области.
Командование Воздушных сил ВСУ уточняло, что средствам ПВО не удалось сбить ракету.
Основной целью стал Киев. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, прошедшая ночь была для города ужасной — попадания зафиксировали как минимум в 11 районах.
Как на удар отреагировали в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя ночную атаку, рассказал, что не все ракеты были перехвачены — наибольшее количество попаданий пришлось на Киев.
«[Президент России Владимир] Путин запустил свой «Орешник» против Белой Церкви. <...> Важно, чтобы это не осталось без последствий для России. <...> Важно, чтобы Украина не была одна. Необходимы решения — от Соединенных Штатов, от Европы и других стран», — заявил он.
Глава украинского МИД Андрей Сибига также призвал союзников «удвоить усилия» в поддержке республики. Он подчеркнул необходимость создания дополнительных оборонных мощностей для защиты неба Украины, инвестиций в оборонную промышленность страны, а также усиления давления на Россию. Кроме этого, Сибига предложил запретить въезд в Европу участникам СВО, изъять замороженные российские активы и принять «решительные политические решения» по евроинтеграции Украины.
«У мира есть рычаги воздействия. Это нужно использовать правильно — показать Москве, что подобные удары не принесут никаких результатов, — и заставить Россию прекратить эту войну», — написал он.
При этом существует и другое мнение. Депутат Верховной рады Максим Бужанский заявил, что Украина нуждается в завершении конфликта.
«Нам отчаянно нужно прекращение войны, и нет ничего зазорного в слове отчаянно», — отметил парламентарий.
К миру призвал и его коллега, депутат Рады Алексей Гончаренко.
«Войну нужно заканчивать. Мир, а не ракеты. Нужно делать все, чтобы это остановилось», — написал он в своем Telegram-канале.
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, комментируя высказывания украинских парламентариев, заявил, что «массированный удар по Киеву ни на йоту не приближает мирное соглашение».
«Конечно, на Украине звучат немногочисленные голоса, призывающие к возобновлению переговоров, но это оппозиционные депутаты, которые всегда и во всем выступают против Зеленского. Для него лично этот налет будет иметь, скорее, положительный эффект — за воплями об обстрелах украинской столицы можно будет скрыть коррупционный скандал, разгоревшийся вокруг окружения Зеленского, отвлечь внимание общества на обычную для него ненависть к России», — сказал он «Газете.Ru».
Бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель выразила мнение, что военный конфликт с Россией истощил Киев и его человеческие ресурсы. По ее словам, на Украине становится все меньше людей, которые верят украинской пропаганде, ведь ее обещаниям приходит конец «в одно ужасное утро, подобное этому». Вместе с тем Мендель отметила, что в стране все еще остаются люди, которым только предстоит осознать необходимость завершения конфликта.
«Надо бить сильнее»
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что массированная атака на Украину в ночь на 24 мая стала ответом на террористические удары по детям. Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что поручил военному ведомству подготовить предложения по ответу на удар ВСУ по колледжу в Старобельске. Медведев отметил, что Киев, видимо, намеренно спровоцировал атаку.
«Им нужно было получить массовые прилеты по размещенным в Киеве структурам. Пусть все горит синим пламенем! Так проще просить деньги и оружие. Так проще воровать. Так проще оправдываться», — пояснил он.
В то же время зампред Совбеза отверг позицию о том, что не нужно наносить удары по Украине, чтобы «не спровоцировать укрепление неонацистского режима. Медведев добавил, что «надо бить — как сегодня и еще гораздо сильнее», так как «руины и пепел на месте символов» Киева «деморализуют не слабее утраты боевого знамени».
В Совете Федерации массированный удар по Украине также назвали «жесткой и мощной профилактикой». Как уточнил в разговоре с «Лентой.ру» сенатор Григорий Карасин, целью атаки стала попытка вразумить Украину прекратить обстреливать мирных жителей и гражданские объекты в России.
«Верховный обещал — армия исполнила. Ночь на 24 мая стала, пожалуй, одной из самых плотных ночей этого года. <...> «Кинжалы» по Киеву — за Дашу и Яну. «Искандеры» по цехам в Кривом Роге — за Артема и Максима. «Калибры» по Староконстантинову — за Соню и Алину. Каждая боеголовка этой ночи имеет имя и фамилию того, кто хотел стать преподавателем и учить детей. Но на ракетах должны быть имена и фамилии тех, кто отдал приказ оборвать жизни будущих учителей», — написал военный корреспондент Александр Коц.