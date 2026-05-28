Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
 (обновлено  )
Политика

Зеленский считает дипломатию в конфликте с Россией бессильной

Зеленский: на данный момент дипломатия не может остановить Россию
Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на данный момент дипломатия «не может остановить Россию». Такое высказывание он сделал на совместной пресс-конференции с премьером страны Ульфом Кристерссоном, сообщает Clash Report.

«На данный момент дипломатия не может остановить Россию, мы останавливаем ее с помощью наших долгосрочных санкций», — сказал он.

Украинский лидер также «настоятельно» попросил американцев помочь Киеву, выделить больше противоракетных комплексов, поддержать поставки ракет Patriot Украине или же выдать лицензию на их производство.

28 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что мирный процесс урегулирования украинского кризиса является для России предпочтительным.

27 мая заместитель главы министерства иностранных дел России Сергей Рябков отметил, что Россия не против урегулирования конфликта на Украине дипломатическим путем, но это станет возможно, если «на той стороне поймут» безальтернативность рамок Анкориджа.

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу также говорил, что Украина не хочет мира, потому что ей придется отвечать за последствия антироссийской авантюры.

27 мая «Украинская правда» со ссылкой на источник сообщала, что Зеленский на встрече с депутатами Верховной рады заявил о намерении добиться готовности России к «реальным переговорам» за ближайшие полгода.

Ранее глава МИД Австрии поддержала назначение переговорщика с Россией.

 
Теперь вы знаете
Сценарий безумный, но реальный. Может ли Земля остаться без интернета и что тогда с нами будет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!