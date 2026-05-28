Зеленский: на данный момент дипломатия не может остановить Россию

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на данный момент дипломатия «не может остановить Россию». Такое высказывание он сделал на совместной пресс-конференции с премьером страны Ульфом Кристерссоном, сообщает Clash Report.

«На данный момент дипломатия не может остановить Россию, мы останавливаем ее с помощью наших долгосрочных санкций», — сказал он.

Украинский лидер также «настоятельно» попросил американцев помочь Киеву, выделить больше противоракетных комплексов, поддержать поставки ракет Patriot Украине или же выдать лицензию на их производство.

28 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что мирный процесс урегулирования украинского кризиса является для России предпочтительным.

27 мая заместитель главы министерства иностранных дел России Сергей Рябков отметил, что Россия не против урегулирования конфликта на Украине дипломатическим путем, но это станет возможно, если «на той стороне поймут» безальтернативность рамок Анкориджа.

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу также говорил, что Украина не хочет мира, потому что ей придется отвечать за последствия антироссийской авантюры.

27 мая «Украинская правда» со ссылкой на источник сообщала, что Зеленский на встрече с депутатами Верховной рады заявил о намерении добиться готовности России к «реальным переговорам» за ближайшие полгода.

Ранее глава МИД Австрии поддержала назначение переговорщика с Россией.