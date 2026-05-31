Зеленский заявил о передаче Киеву новой пусковой установки системы ПВО IRIS-T

Украина получила новую пусковую установку системы противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Как уточнил украинский лидер, комплекс ВСУ передала Германия.

Также Зеленский рассказал, что за неделю российские войска выпустили по территории республики более 2300 ударных дронов, почти 1560 управляемых авиационных бомб и 108 ракет различных типов.

30 мая в Минобороны сообщили, что ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием и дронами по аэродромам и объектам топливно-энергетического комплекса на Украине. Речь идет о сооружениях, используемых в интересах ВСУ. В ведомстве подчеркнули: российские военные при выполнении боевой задачи успешно поразили все заданные цели.

5 мая в Минобороны заявили, что в зоне проведения спецоперации бойцы ВС РФ с помощью ударных беспилотников уничтожили IRIS-T производства Германии в тылу ВСУ.

