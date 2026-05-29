Путин рассказал, что обсудил с Лукашенко много вопросов

Путин рассказал, что они с Лукашенко «заговорились» и обсудили много вопросов

Президент России Владимир Путин признался, что заговорился с белорусским лидером Александром Лукашенко. Об этом пишет РИА Новости.

«Заждались, мы с Александром Григорьевичем заговорились, много вопросов (обсудили)», — сказал он.

Президент не стал рассказывать, какие конкретно темы они обсудили.

Путин также заявил, что доволен итогами визита в Казахстан.

Российский лидер прибыл в Казахстан с официальным визитом 27 мая. Президент страны Касым-Жомарт Токаев встретил его, а на следующий день лидеры государств подписали совместное заявление о семи основах дружбы и добрососедства народов двух стран.

Путин также принял участие в пленарном заседании Евразийского экономического форума в Астане.

Ранее Путин провел встречу с Лукашенко в Астане.