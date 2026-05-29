Путин провел встречу с Лукашенко в Астане

Путин провел встречу с Лукашенко на полях саммита ЕАЭС в Астане

Президент России Владимир Путин провел встречу со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко на полях саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Астане, передает РИА Новости.

Уточняется, что отдельная встреча лидеров двух стран состоялась после заседания Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС).

29 мая в Астане прошло заседание ВЕЭС, на котором присутствовал Владимир Путин. Он отметил, что в странах Евразийского экономического союза постепенно формируется полноценное единое экономическое пространство. По словам главы государства, ключевые макроэкономические показатели участников объединения демонстрируют положительную динамику.

28 мая в Астане начался V Евразийский экономический форум, темой которого стала «ЕАЭС в глобальной цифровой гонке: ставка на искусственный интеллект». Участники обсудили вопросы интеграции и сложную ситуацию с Арменией, которая стремится вступить в ЕС.

ЕАЭС — это международная организация региональной экономической интеграции, созданная для обеспечения свободы перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Деятельность направлена на координацию экономической политики стран-участниц. Членами ЕАЭС являются Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия.

Ранее Песков рассказал о выгоде ЕАЭС.