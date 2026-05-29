Путин оценил итоги своего визита в Казахстан

Президент РФ Владимир Путин заявил, что доволен итогами визита в Казахстан. Трансляцию пресс-подхода главы государства ведет «Россия 24».

«Мы довольны этими итогами, потому что мы как бы подвели черту под тем, что было достигнуто. У нас рекордный товарооборот — за $20 млрд уходит и имеет хорошие тенденции к росту», — сказал Путин.

По словам российского лидера, сохранение близких отношений между Россией и Казахстаном имеет первостепенное значение. Как объяснил Путин, это создает очень важный в современных условиях и на будущее уровень доверия между двумя странами.

Президент России проводит пресс-конференцию в Астане в завершение своего визита в Казахстан. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, во время встречи главы государства с журналистами должна быть «ликвидирована вся недосказанность».

В рамках своего визита Путин встретился с казахстанским коллегой Касымом-Жомартом Токаевым и принял участие в мероприятиях ЕАЭС.

