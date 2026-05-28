Путин и Токаев подписали заявление об основах дружбы народов России и Казахстана

Путин и Токаев подписали совместное заявление об основах дружбы народов

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписали совместное заявление о семи основах дружбы и добрососедства народов двух стран. Об этом сообщило РИА Новости.

В совместном заявлении, как сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков, обозначены приоритетные задачи последовательного укрепления всего комплекса двустороннего сотрудничества.

Стратегическое партнерство России и Казахстана строится на семи ключевых пунктах: объективном признании общей истории, совместном углублении евразийской интеграции и обеспечении региональной безопасности. Важнейшими векторами также выступают поддержание статуса общей границы как зоны мира, развитие экономической кооперации, сохранение культурно-языкового многообразия и традиционных ценностей. Взаимодействие укрепляется за счет образовательных, спортивных обменов и формирования единого долгосрочного видения будущего.

Накануне российский лидер прибыл в Казахстан с государственным визитом, который продлится три дня.

