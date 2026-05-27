Путин прибыл в Казахстан

Александр Казаков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Казахстан. Самолет российского лидера приземлился в аэропорту Астаны, сообщает РИА Новости.

Государственный визит продлится три дня. В программе запланированы неформальный обед Путина с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, а также российско-казахстанские переговоры на высшем уровне и другие мероприятия.

Кроме того, глава государства примет участие во встречах под эгидой Евразийского экономического союза. Ожидается, что лидеры объединения обсудят в том числе планы Армении по вступлению в Евросоюз.

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, на встрече президентом будет представлен целый ряд видеопрезентаций, посвященных основным прорывным проектам в двусторонних отношениях России и Казахстана. Также Путин и Токаев сделают заявление для журналистов.

Вечером 28 мая президент России примет участие в работе Евразийского экономического форума, а 29 мая — в работе Высшего Евразийского экономического совета в узком и расширенном составах. Помимо интеграционной тематики, участники мероприятия обсудят «непростую ситуацию с Арменией», ее стремление присоединиться к другому объединению — Европейскому союзу, рассказал Песков.

Ранее Путин перед визитом в Казахстан опубликовал статью в газете «Казахстанская правда».

 
