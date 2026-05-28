Война США и Израиля против Ирана
В Австрии одобрили идею назначения представителя от ЕС для переговоров с РФ

Майнль-Райзингер: ЕС нужна общая стратегия и сильный голос за столом переговоров
Georges S/IMAGO//photonews.at/Global Look Press

Министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер поддержала в соцсети X идею назначения представителя от Евросоюза (ЕС) для возможных переговоров с Россией.

«Я настаиваю на том, чтобы Евросоюз занял четкую позицию и был способен вести переговоры, исходя из собственных интересов, а также назначил главного переговорщика», — написала глава МИД Австрии.

Майнль-Райзингер подчеркнула, что «Европе нужна общая стратегия и сильный голос за столом переговоров, который будет представлять европейские, а значит, и австрийские интересы». При этом глава МИД Австрии добавила, что поддерживает сохранение санкционного давления на Россию.

9 мая президент РФ Владимир Путин сообщил, что предпочел бы видеть бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера в роли переговорщика с Россией со стороны ЕС. Однако глава евродипломатии Кая Каллас отвергла это предложение, назвав немецкого политика «высокопоставленным лоббистом российских государственных компаний». Нынешний канцлер Германии Фридрих Мерц также не одобрил инициативу, заявив, что региональное содружество само определит, кого сделать переговорщиком.

При этом Politico со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника писало, что Кая Каллас исключила себя как возможного переговорщика в диалоге с Россией. Как отмечается в материале, из-за своей агрессивной риторики в отношении Москвы Каллас не сможет добиться соглашения с Россией.

Ранее Каллас назвала условие для начала переговоров о мире на Украине.

 
