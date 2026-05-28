Война США и Израиля против Ирана
Каллас ответила, готова ли лично вести переговоры с Россией

Глава евродипломатии Кая Каллас в интервью Der Spiegel не стала прямо отвечать на вопрос о том, готова ли она лично вести переговоры с Россией о завершении конфликта на Украине.

«Переговоры — это всегда командная работа. Важно содержание. Любой, кто ведет переговоры с Россией, должен понимать: нельзя садиться за стол переговоров, не выдвигая при этом требований к России. К сожалению, до сих пор так и было», — сказала Каллас.

9 мая президент Владимир Путин сообщил, что предпочел бы видеть Шрёдера в роли переговорщика с Россией со стороны ЕС. Однако Каллас отвергла это предложение, назвав немецкого политика «высокопоставленным лоббистом российских государственных компаний». Нынешний канцлер Германии Фридрих Мерц также не одобрил инициативу, заявив, что региональное содружество само определит, кого сделать переговорщиком.

При этом Politico со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника писало, что Кая Каллас исключила себя как возможного переговорщика в диалоге с Россией. Как отмечается в материале, из-за своей агрессивной риторики в отношении Москвы Каллас не сможет добиться соглашения с Россией.

Ранее Каллас назвала условие для начала переговоров о мире на Украине.

 
