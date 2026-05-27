Пашинян ответил на угрозы России о поставках газа

Пашинян: Армения намерена разбогатеть так, чтобы любые цены не казались высокими
Армения не опасается роста цен на энергоресурсы из-за ухудшения отношений с Россией, поскольку намерена разбогатеть. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, его слова приводит издание Minval Politika в своем Telegram-канале.

«На угрозы высокими ценами есть ответ: у нас будет намного больше денег, настолько, чтобы нам это не казалось дорогим», — сказал Пашинян.

27 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что министерство иностранных дел Армении получило от РФ уведомление о возможности денонсации соглашения по поставкам нефтепродуктов в случае вступления Еревана в Евросоюз.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Армения может потерять выгодное сотрудничество с Россией в случае вступления в Евросоюз. Он отметил, что на данный момент республика получает льготу на поставки газа, которая обеспечиваются за счет России.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков также напоминал позицию главы государства Владимира Путина о невозможности одновременного членства Армении в ЕС и в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

Ранее Медведев призвал признать, что Пашинян взял курс на разрыв отношений с Россией.

 
