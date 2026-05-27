Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Россия предупредила Армению о возможной приостановке соглашения по газу

Захарова: РФ уведомила МИД Армении о возможности денонсации соглашения по газу
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Министерство иностранных дел Армении получило уведомление РФ о возможности денонсации соглашения по поставкам газа, нефтепродуктов и алмазов в случае вступления Еревана в Евросоюз. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Так дипломат прокомментировала слова главы армянского министерства территориального управления и инфраструктуры Давида Худатяна о том, что ведомство не получало никаких обращений от Минэнерго России о возможном прекращении соглашений о поставке газа.

«Это уже вопросы к армянскому межведомственному взаимодействию — Давид Худатян может позвонить в МИД Армении и попросить информировать его о поступивших документах», — написала Захарова.

26 мая газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо министра энергетики РФ Сергея Цивилева министерству территориального управления и инфраструктур Армении сообщила, что Москва может в одностороннем порядке приостановить или денонсировать соглашение о беспошлинных поставках в Армению газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов в Армению, если Ереван продолжит сближение с Европейским союзом.

По словам Цивилева, европейские стремления Еревана не соответствуют характеру выстроенного на протяжении десятилетий партнерства между странами.

Ранее в России ограничили ввоз цветов и других товаров из Армении.

 
Теперь вы знаете
Мозг, стресс и экзамены. Что делать, чтобы не «забыть все» в нужный момент
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!