Россия предупредила Армению о возможной приостановке соглашения по газу

Министерство иностранных дел Армении получило уведомление РФ о возможности денонсации соглашения по поставкам газа, нефтепродуктов и алмазов в случае вступления Еревана в Евросоюз. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Так дипломат прокомментировала слова главы армянского министерства территориального управления и инфраструктуры Давида Худатяна о том, что ведомство не получало никаких обращений от Минэнерго России о возможном прекращении соглашений о поставке газа.

«Это уже вопросы к армянскому межведомственному взаимодействию — Давид Худатян может позвонить в МИД Армении и попросить информировать его о поступивших документах», — написала Захарова.

26 мая газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо министра энергетики РФ Сергея Цивилева министерству территориального управления и инфраструктур Армении сообщила, что Москва может в одностороннем порядке приостановить или денонсировать соглашение о беспошлинных поставках в Армению газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов в Армению, если Ереван продолжит сближение с Европейским союзом.

По словам Цивилева, европейские стремления Еревана не соответствуют характеру выстроенного на протяжении десятилетий партнерства между странами.

