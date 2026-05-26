Ушаков напомнил о позиции Путина по членству Армении в ЕС и ЕАЭС

Ушаков: Путин неоднократно говорил, что членство Армении в ЕС и ЕАЭС невозможно

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что глава государства Владимир Путин неоднократно говорил о невозможности одновременного членства Армении в Евросоюзе (ЕС) и в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Об этом сообщает РИА Новости.

«Наш лидер Владимир Владимирович Путин уже неоднократно публично обозначал наше отношение к планам Армении. Подчеркивал, что членство одновременно в двух объединениях просто невозможно, это не получится», — сказал Ушаков.

По его словам, возможное вступление Армении в ЕС не может не вызывать озабоченность других стран ЕАЭС. Он отметил, что это связано с теми решениями руководства республики, которые обсуждались в этом контексте.

Ушаков добавил, что все эти вопросы будут обсуждаться лидерами стран-участниц ЕАЭС во время встречи.

Президент России Владимир Путин посетит Казахстан с государственным визитом 27-29 мая. Он планирует в четверг принять участие в саммите ЕАЭС.

25 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на брифинге с журналистами, что Армения может потерять выгодное сотрудничество с Россией в случае вступления в Евросоюз.

9 мая президент России Владимир Путин отметил, что планы Армении присоединиться к ЕС требуют особого рассмотрения. Российский лидер предложил организовать в республике референдум по этому вопросу. Он отметил, что если армяне проголосуют за эту инициативу, то РФ могла бы пойти «по пути мягкого, интеллигентного и взаимовыгодного развода».

Ранее Володин сравнил политический курс Армении с Украиной времен Евромайдана.