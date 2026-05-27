«Вклад в братский народ»: Песков рассказал о скидках на газ для Армении

Льготные поставки газа для Армении обеспечиваются за счет России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Та льгота, которую получают армяне, это всегда за чей-то счет, это не с неба. Это за счет Российской Федерации», — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что это вклад России в развитие Армении, в «наш братский народ». Говоря о возможном расторжении существующих договоренностей, Песков отметил, что подобные решения лежат в плоскости бизнес-решений. За разъяснениями он рекомендовал обращаться напрямую к поставщику газа.

25 мая Песков во время брифинга с журналистами заявил, что Армения может потерять выгодное сотрудничество с Россией в случае вступления в Евросоюз.

Согласно письму, которое глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев направил армянскому министерству территориального управления и инфраструктур, Армения в случае продолжения евроинтеграции может лишиться льгот на природный газ, нефтепродукты и необработанные алмазы из России.

До этого помощник президента РФ Юрий Ушаков напомнил, что глава государства Владимир Путин неоднократно предупреждал Армению о невозможности одновременного членства в ЕС и в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

Ранее Медведев призвал признать, что Пашинян взял курс на разрыв отношений с Россией.

 
