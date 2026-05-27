Меркель рассказала, когда может завершиться конфликт на Украине

Экс-канцлер ФРГ Меркель: надеюсь, конфликт на Украине закончится через 10 лет

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель выразила надежду на то, что конфликт на Украине завершится через 10 лет. Об этом она заявила на Европейском форуме, сообщает WDR.

«Надеюсь, что через 10 лет война в Украине закончится. И таким образом, чтобы Украина стала независимой, свободной, суверенной страной», — Ангела Меркель

В мае немецкие СМИ назвали Меркель одним из кандидатов на роль переговорщика с Россией от лица ЕС. Затем издание Politico также перечислило ее среди трех кандидатов, которые могли бы стать переговорщиками с Москвой, наряду с президентом Финляндии Александром Стуббом и бывшим премьер-министром Италии Марио Драги.

Однако Меркель отказалась от этой работы, сказав, что вопрос урегулирования украинского конфликта должен решаться действующими главами государств и правительств.

Также в мае Меркель заявила, что европейским политикам не стоит недооценивать президента России Владимира Путина.

В конце мая СМИ также сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский поручил чиновникам подготовиться еще к двум-трем годам конфликта.

