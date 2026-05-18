Меркель предупредила политиков Европы о Путине

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель предупредила, что европейским политикам не стоит недооценивать президента России Владимира Путина. Ее слова с форума, организованного немецкой телерадиокомпанией WDR, приводит ТАСС.

«Недооценивать Путина было бы ошибкой, в том числе сейчас», — сказала Меркель, отвечая на вопрос, не кажется ли ей, что Россия стала более уязвимой, чем ранее.

При этом экс-канцлер отметила, что считает «совершенно правильным» оказание помощи Киеву со стороны Запада. Кроме того, она назвала правильным многое, что делает Европа для военного сдерживания, которое выходит за рамки украинского конфликта.

До этого издание Politico перечислило трех кандидатов, которые могут претендовать на роль переговорщика с Россией от лица Европы. По данным издания, это может быть Ангела Меркель, а также президент Финляндии Александр Стубб или бывший премьер-министр Италии Марио Драги.

В статье отмечается, что Меркель имела опыт прямых переговоров как с Путиным, так и с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. У Стубба также есть опыт посредничества, и он лично «неоднократно выражал заинтересованность в этом вопросе». Бывший премьер Италии, в свою очередь, пользуется уважением в Европе и не считается ни чрезмерно воинственным, ни симпатизирующим Кремлю. Однако нет никаких сигналов к тому, что он лично заинтересован стать посредником на переговорах, пишет Politico.

Ранее в Европе отказали Каллас в должности переговорщика с Россией.

 
