Немецкие СМИ назвали возможного переговорщика с РФ от Евросоюза

DW: переговорщиком с РФ от ЕС могла бы стать экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель
Переговорщиком с Россией от Евросоюза могла бы стать экс-канцлер Германии Ангела Меркель. Об этом сообщил немецкий вещатель DW (организация признана в РФ нежелательной, иноагент) со ссылкой на экспертов.

Как считает политолог Андреас Умланд, в случае согласия РФ, Меркель могла бы стать «серьезной фигурой».

«К Меркель тоже есть, конечно, претензии и в самой Германии, и на Украине, но она — политик совершенно другого калибра», — сказал он.

DW отмечает, что отношение к бывшему канцлеру среди украинских сторонников остается неоднозначным, так как она отказывается критиковать заключенные при ее поддержке Минские соглашения. Помимо этого, она ни разу не посещала Украину с начала конфликта.

По мнению издания, у экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера, которого предложил сделать представителем ЕС на переговорах с Россией президент Владимир Путин, шансов нет. Среди кандидатов также президенты Германии и Финляндии Франк-Вальтер Штайнмайер и Александр Стубб.

До этого канцлер Германии Фридрих Мерц отверг кандидатуру Шредера и заявил, что европейцы сами решат, кто будет говорить от их имени.

Ранее Вучич заявил, что отношение Европы к переговорам с Россией постепенно меняется.

 
