Стало известно о намерении Зеленского продолжать конфликт еще несколько лет

Insider UA: Зеленский поручил готовиться еще к двум-трем годам конфликта
Президент Украины Владимир Зеленский поручил чиновникам готовиться еще к двум-трем годам конфликта. Об этом сообщает Telegram-канал Insider UA со ссылкой на источники в правительстве.

В качестве причин такого распоряжения издание называет фактический срыв мирных переговоров, постепенный отход США от процесса урегулирования и «отказ» России от «компромисса» с Киевом. Отмечается, что Россия якобы к осени намерена выйти на границы Донбасса.

Также издание Economist со ссылкой на источники в украинском правительстве пишет, что Зеленский поручил готовиться к двум-трем годам конфликта.

В феврале журналист газеты The Wall Street Journal Боян Панчевский также сообщил, что Зеленский по итогам Мюнхенской конференции по безопасности приказал разработать план ведения конфликта с Россией еще на три года.

При этом 25 мая депутат фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Ольга Василевская-Смаглюк написала, что Зеленский на встрече с нардепами заявил о том, что «горячая фаза» конфликта может завершиться до ноября. Также источник рассказал «РБК-Украина», что США хотят «утихомирить» кризис до выборов в конгресс, которые состоятся 3 ноября 2026 года.

Кроме того, источник «Украинская правда» сообщил, что Зеленский на той же встрече заявил о намерении добиться готовности России к «реальным переговорам» в течение полугода.

Ранее в Госдуме раскрыли, зачем Зеленскому прекращение «горячей» фазы конфликта.

 
