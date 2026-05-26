Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
 (обновлено  )
Политика

Стали известны планы Трампа по конфликту на Украине

Спикер Госдепа США: Трамп настроен закончить конфликт на Украине
Jacquelyn Martin/AP

Президент США Дональд Трамп все еще настроен добиться завершения конфликта на Украине. Об этом рассказал спикер Госдепартамента США, пишет «Телеграф».

«Продолжаются обсуждения о прекращении войны между Россией и Украиной. Президент Трамп настроен покончить с бессмысленными потерями и завершить эту войну», — отметил он.

Также спикер добавил, что посольство США работает в прежнем режиме после заявлений российского МИД о готовящихся обстрелах Киева.

25 мая госсекретарь США Марко Рубио сообщил об отсутствии активных или запланированных переговоров с Украиной. До этого, 22 мая, Рубио подчеркнул, что Вашингтон не хочет бесконечно проводить встречи по урегулированию конфликта на Украине. Также он сказал, что конфликт на Украине может завершиться без традиционной военной победы.

25 мая депутат фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Ольга Василевская-Смаглюк сообщила, что Зеленский на встрече с депутатами партии «Слуга народа» в Верховной раде заявил о том, что «горячая фаза» конфликта на Украине может завершиться до ноября. Затем источник «РБК-Украина» рассказал, что американцы хотят «утихомирить» украинский кризис до выборов в конгресс США, которые состоятся 3 ноября 2026 года.

Ранее в США призвали Вашингтон отправить переговорщиков на Украину.

 
Теперь вы знаете
Допуск к вождению автомобиля в России станет поэтапным. Как может работать новая система
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!