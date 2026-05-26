Стали известны планы Трампа по конфликту на Украине

Президент США Дональд Трамп все еще настроен добиться завершения конфликта на Украине. Об этом рассказал спикер Госдепартамента США, пишет «Телеграф».

«Продолжаются обсуждения о прекращении войны между Россией и Украиной. Президент Трамп настроен покончить с бессмысленными потерями и завершить эту войну», — отметил он.

Также спикер добавил, что посольство США работает в прежнем режиме после заявлений российского МИД о готовящихся обстрелах Киева.

25 мая госсекретарь США Марко Рубио сообщил об отсутствии активных или запланированных переговоров с Украиной. До этого, 22 мая, Рубио подчеркнул, что Вашингтон не хочет бесконечно проводить встречи по урегулированию конфликта на Украине. Также он сказал, что конфликт на Украине может завершиться без традиционной военной победы.

25 мая депутат фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Ольга Василевская-Смаглюк сообщила, что Зеленский на встрече с депутатами партии «Слуга народа» в Верховной раде заявил о том, что «горячая фаза» конфликта на Украине может завершиться до ноября. Затем источник «РБК-Украина» рассказал, что американцы хотят «утихомирить» украинский кризис до выборов в конгресс США, которые состоятся 3 ноября 2026 года.

Ранее в США призвали Вашингтон отправить переговорщиков на Украину.