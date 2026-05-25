«Чаша терпения переполнена»: МИД РФ анонсировал удары по центрам принятия решений в Киеве

МИД РФ: ВС России будут наносить удары по центрам принятия решений в Киеве

Вооруженные силы (ВС) России будут наносить удары по центрам принятия решения на территории Украины. Об этом заявил МИД России в Telegram-канале.

Решение стало реакцией на удары беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа в Луганской народной республике (ЛНР). По последним данным, 65 студентов пострадали, 21 не выжил. В Кремле назвали эту атаку «чудовищной».

«Все это переполнило чашу терпения. В сложившихся условиях ВС РФ приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве... Удары будут наноситься и по центрам принятия решений, и командным пунктам», — отмечается в заявлении.

В частности, целями ВС РФ станут места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению БПЛА, которые «киевский режим использует при содействии натовских специалистов».

На этом фоне МИД призвал иностранцев, включая персонал дипмиссий, как можно скорее покинуть Киев. Жителей украинской столицы призвали не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры Украины.

ВС РФ в ночь на 24 мая нанесли массированный удар по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, применив в том числе ракеты «Орешник», «Циркон», «Искандер» и «Кинжал», сообщили в Минобороны. Зампред российского Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал атаку ответом на удар украинской армии по колледжу в Старобельске.

Ранее Зеленский заявил о подготовке России к ударам по центрам принятия решений.