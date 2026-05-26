В США призвали Вашингтон отправить переговорщиков на Украину

Вашингтону стоит отправить американских переговорщиков в Киев. Об этом в статье для Wall Street Journal (WSJ) написала эксперт в области национальной безопасности и внешней политики Ребекка Хайнрихс.

«Главный переговорщик побывал в России как минимум семь раз и ни разу не был на Украине. <…> Американским переговорщикам было бы разумно посетить Киев», — отметила она.

По словам политолога, американским переговорщикам нужно посмотреть на работу центра по управления беспилотниками, чтобы увидеть, что украинцы все еще надеются на Америку.

В недавнем интервью Politico чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Ольга Стефанишина отметила, что американская переговорная делегация не отказалась от планов посетить Москву и Киев и такое намерение все еще существует.

В конце апреля спикер МИД Украины Георгий Тихий также сообщил, что Киев получил сигналы от США о готовности американских переговорщиков приехать на Украину. В апреле президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что пригласил американских переговорщиков в Киев. В мае СМИ писали, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер отложили поездку на Украину из-за отсутствия прогресса в переговорах.

Кроме того, 20 мая спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил о намерении Уиткоффа посетить Россию. Юрий Ушаков подтвердил готовящийся визит Кушнера и Уиткоффа.

Ранее в Европе рассказали об отходе США от переговоров по Украине.