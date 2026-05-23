Зеленский назвал «несправедливым» предложение Мерца

Reuters: Зеленский не согласился с ассоциированным членством Украины в ЕС
Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в письме лидерам ЕС назвал «несправедливым» предложение канцлера Германии Фридриха Мерца о предоставлении Украине статуса «ассоциированного» члена Евросоюза. Об этом пишет Reuters.

В письме Зеленский заявил, что проигрыш на выборах премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который выступал против членства Украины в ЕС, создал возможность для переговоров о вступлении Украины в объединение.

«Было бы несправедливо, если бы Украина присутствовала в Европейском союзе, но оставалась безгласной. Сейчас самое время двигаться вперед к полноценному и содержательному членству Украины», — заявил Зеленский.

Также президент Украины поблагодарил европейских лидеров за поддержку и в очередной раз попытался убедить их в том, что Киев якобы «защищает Европу в полной мере» и поэтому «заслуживает справедливого подхода и равных прав в Европе».

Издание пишет, что письмо было адресовано председателю Европейского совета Антониу Коште, главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен и президенту Кипра Никосу Христодулидису, который в настоящее время председательствует в Совете ЕС.

21 мая стало известно, что канцлер Германии Фридрих Мерц предложил предоставить Украине особый статус в качестве промежуточного шага к членству в Евросоюзе. Также 21 мая издание Die Zeit сообщало, что лидеры европейских стран призвали Зеленского для членства в ЕС провести полное расследование коррупционного скандала, связанного с экс-главой его офиса Андреем Ермаком.

29 мая глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) заявил, что процесс вступления страны в ЕС нужно ускорить.

В начале мая вице-премьер Украины Тарас Качка отметил, что Киев рассчитывает в 2027 году выйти на подписание договора о вступлении в ЕС.

Ранее предложение Мерца по Украине вызвало панику в Европе.

 
