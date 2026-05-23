Предложение Мерца по Украине вызвало панику в Европе

TEC: предложение Мерца по интеграции Украины раскололо ЕС
Попытка канцлера Германии Фридриха Мерца ускорить интеграцию Украины в Евросоюз спровоцировала раскол внутри европейского сообщества. Об этом пишет издание The European Conservative.

Как пишет автор, предложение канцлера Германии должно было преодолеть тупик в вопросе интеграции Украины в ЕС, однако реакция на него в Брюсселе «была далеко не восторженной». У европейских дипломатов возникло сомнение насчет юридической обоснованности этого предложения, в частности его возможной реализации без изменения законов — понимание этого даже «вызывает панику среди многих государств», отмечается в статье.

Ряд европейских лидеров считают, что инициатива возникла «без достаточной координации и в политически неудобный момент».

В апреле Мерц по итогам саммита лидеров ЕС признал, что немедленное вступление Украины в Евросоюз невозможно. Позднее, в мае, в письме главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен канцлер предложил дать Киеву статус «ассоциированного члена» в качестве промежуточного шага на пути в ЕС.

Ранее Евросоюзу предрекли «тяжелые времена» из-за Украины.

 
