Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Киев хочет ускорить процесс вступления в ЕС

Буданов: Украина не может ждать 10 лет, чтобы вступить в Евросоюз
Evgeniy Maloletka/AP

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что процесс вступления страны в Евросоюз необходимо ускорить. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина».

Буданов подчеркнул, что ни одна страна не проходила путь вступления в ЕС в условиях полномасштабной войны. При этом развитие украинской экономики может стать выгодным вложением для Европы.

«Украина не может ждать этого события 10 лет», — добавил глава офиса украинского президента.

18 мая венгерский премьер-министр Петер Мадьяр заявил, что выполнение Киевом 11 требований Будапешта по восстановлению прав венгров Закарпатья является обязательным условием для одобрения Венгрией начала процесса приема Украины в Евросоюз.

До этого вице-премьер Украины Тарас Качка говорил, что Киев рассчитывает в 2027 году выйти на подписание договора о вступлении в Евросоюз.

Позже газета Financial Times писала, что президенту Украины Владимиру Зеленскому рассказали о перспективах присоединения к объединению. Зеленскому сообщили: этот путь будет не таким простым, как он думает.

23 апреля президент отверг идею «символического» или частичного членства Украины в региональном содружестве. По мнению Зеленского, республика заслуживает полноправного членства, поскольку «защищает Европу не символически, а реально».

Ранее глава МИД Украины резко высказался о поэтапном членстве в ЕС.

 
Теперь вы знаете
Ограничения для сим-карт, операции с цифровым рублем и студенческие обмены с США. Что нового к утру 20 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!