Киев хочет ускорить процесс вступления в ЕС

Буданов: Украина не может ждать 10 лет, чтобы вступить в Евросоюз

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что процесс вступления страны в Евросоюз необходимо ускорить. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина».

Буданов подчеркнул, что ни одна страна не проходила путь вступления в ЕС в условиях полномасштабной войны. При этом развитие украинской экономики может стать выгодным вложением для Европы.

«Украина не может ждать этого события 10 лет», — добавил глава офиса украинского президента.

18 мая венгерский премьер-министр Петер Мадьяр заявил, что выполнение Киевом 11 требований Будапешта по восстановлению прав венгров Закарпатья является обязательным условием для одобрения Венгрией начала процесса приема Украины в Евросоюз.

До этого вице-премьер Украины Тарас Качка говорил, что Киев рассчитывает в 2027 году выйти на подписание договора о вступлении в Евросоюз.

Позже газета Financial Times писала, что президенту Украины Владимиру Зеленскому рассказали о перспективах присоединения к объединению. Зеленскому сообщили: этот путь будет не таким простым, как он думает.

23 апреля президент отверг идею «символического» или частичного членства Украины в региональном содружестве. По мнению Зеленского, республика заслуживает полноправного членства, поскольку «защищает Европу не символически, а реально».

Ранее глава МИД Украины резко высказался о поэтапном членстве в ЕС.