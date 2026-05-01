На Украине рассказали о сроках вступления в Евросоюз

Вице-премьер Качка: Киев планирует выйти на подписание договора с ЕС в 2027 году

Вице-премьер Украины Тарас Качка заявил, что Киев рассчитывает в 2027 году выйти на подписание договора о вступлении в Евросоюз. Его слова приводит УНИАН.

По его словам, сейчас у Украины есть 145 требований от Евросоюза. Большая часть из них касается законодательства, уточнил он. Вице-премьер также напомнил, что сейчас ведется техническая работа с Еврокомиссией по шести кластерам.

«За следующие 12-18 месяцев можно закрыть большинство переговорных разделов… И уже в следующем году выйти на подписание договора о вступлении в Европейский Союз, который подлежит дальнейшей ратификации в государствах-членах и Украине, что займет тоже несколько лет», – подчеркнул представитель правительства.

В январе президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Украина планирует вступить в ЕС в 2027 году.

20 апреля газета Financial Times сообщила, что Франция и Германия выступают за получение Украиной промежуточного статуса в процессе вступления в ЕС, который подразумевает частичную интеграцию страны в союз и обладание «символическими» льготами без ключевых прав полноценного члена. Зеленский не согласился с идеей «символического» или частичного членства в ЕС. Также газета Le Monde писала, что лидеры ЕС с осторожностью относятся к вступлению Украину в союз и не готовы давать ей льгот на этом пути.

24 апреля глава Евросовета Антониу Кошта отметил, что ЕС сейчас не может установить точную дату, когда Украина станет членом ЕС, так как это «сложный процесс».

Ранее в МИД РФ оценили идею о частичном членстве Украины в ЕС.