Лидеры ЕС поставили Зеленскому условие для вступления Украины в блок

Лидеры стран Евросоюза призвали президента Украины Владимира Зеленского провести полное расследование коррупционного скандала, в рамках которого был задержан экс-глава его офиса Андрей Ермак. Об этом сообщает Die Zeit.

В публикации отмечается, что в ноябре прошлого года главы ряда европейских государств заявили Зеленскому о необходимости расследовать обвинения и принять меры. Одним из них был федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц. Он дал понять, что из-за проблем с коррупцией Киев оказался на перепутье.

Также с президентом Украины на тему коррупции пообщались президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Они объяснили ему необходимость выяснить, насколько глубоко нити этого дела ведут к верхушке государственной власти. Европейские политики подчеркнули, что от этого зависит перспектива вступления республики в ЕС, утверждает издание.

До этого экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что Зеленскому следовало бы самому подать в отставку на фоне коррупционного скандала, связанного с публикацией пленок Тимура Миндича.

