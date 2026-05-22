Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Лидеры ЕС поставили Зеленскому условие для вступления Украины в блок

DZ: лидеры ЕС призвали Зеленского расследовать дело Ермака ради членства в блоке
Yiannis Kourtoglou/Reuters

Лидеры стран Евросоюза призвали президента Украины Владимира Зеленского провести полное расследование коррупционного скандала, в рамках которого был задержан экс-глава его офиса Андрей Ермак. Об этом сообщает Die Zeit.

В публикации отмечается, что в ноябре прошлого года главы ряда европейских государств заявили Зеленскому о необходимости расследовать обвинения и принять меры. Одним из них был федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц. Он дал понять, что из-за проблем с коррупцией Киев оказался на перепутье.

Также с президентом Украины на тему коррупции пообщались президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Они объяснили ему необходимость выяснить, насколько глубоко нити этого дела ведут к верхушке государственной власти. Европейские политики подчеркнули, что от этого зависит перспектива вступления республики в ЕС, утверждает издание.

До этого экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что Зеленскому следовало бы самому подать в отставку на фоне коррупционного скандала, связанного с публикацией пленок Тимура Миндича.

Ранее на Украине предположили позицию Зеленского по коррупционному скандалу.

 
Теперь вы знаете
Научные открытия мая 2026. От невозможного на Земле кристалла до массовых могил неизвестной цивилизации
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!