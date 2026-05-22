Стало известно, когда может завершиться конфликт на Украине

Bloomberg: Россия хочет завершения конфликта на Украине к концу 2026 года
Президент России Владимир Путин может иметь планы по завершению конфликта к концу 2026 года на условиях Москвы, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. При этом в Кремле эту информацию опровергают.

По словам источников, российский президент якобы намерен к концу 2026 года добиться полного контроля над Донбассом, а также широкого соглашения о безопасности с Европой, которое будет подразумевать признание новых российских территорий.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что Владимир Путин установил какой-либо срок для завершения конфликта.

9 мая Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине приближается к своему завершению. Затем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что наработки по мирному процессу позволяют сказать, что конфликт «близится к завершению», однако, по его словам, «говорить о какой-то конкретике в данный момент не приходится».

20 мая Песков сказал, что президент Украины Владимир Зеленский является главным препятствием для разрешения конфликта на Украине.

Также 20 мая спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил о желании спецпосланника президента США Стива Уиткоффа приехать Россию.

Ранее европейский дипломат заявил о поиске взаимоприемлемой формулы переговоров по Украине.

 
