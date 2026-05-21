Европейский дипломат заявил о поиске взаимоприемлемой формулы переговоров по Украине

В Европе ищут формулу переговоров по Украине, которая устроит всех участников процесса. Об этом РИА Новости рассказал европейский дипломатический источник.

Он отметил, что необходимо найти способы возобновления дискуссии. В урегулировании конфликта на Украине заинтересованы и европейские страны. Поэтому следует найти такую формулу переговоров, которая удовлетворит стороны.

19 мая профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что Россия и Украина должны вести переговоры напрямую, но Западу все равно необходимо участвовать в них.

За день до этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры России, США и Украины в настоящее время находятся на паузе. Заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин подчеркнул, что Россия не получала от Украины сигналов по поводу возобновления переговоров по мирному урегулированию.

