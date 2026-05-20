Именно Владимир Зеленский является главным препятствием мирного решения конфликта на Украине. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

» ...лишний раз это [воинственные заявления Киева] подчеркивает и доказывает, кто является главным препятствием на пути выхода на мирные рельсы. Это Зеленский и его режим», — отметил представитель Кремля.

По этой причине, на фоне воинственных высказываний Киева, Москва будет продолжать СВО до тех пор, пока не достигнет своих целей, добавил Песков.

9 мая во время выступления на параде Победы президент России Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине приближается к своему завершению.

Позднее Песков указывал на слова главы государства о том, что Россия открыта для контактов. По его словам, была проделана определенная большая работа в формате РФ — США — Украина, и Москва будет приветствовать продолжение посреднических усилий со стороны Вашингтона.

До этого в докладе генерального инспектора Пентагона конгрессу США говорилось о том, что договоренность по урегулированию конфликта на Украине еще не достигнута из-за непримиримой позиции Зеленского.

Ранее Кремль заявил, что Киев должен вывести войска с территорий российских регионов для прекращения огня.