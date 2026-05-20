Дмитриев заявил, что спецпосланник Трампа Уиткофф посетит Россию

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф посетит Россию. Об этом сообщает Life.ru.

«В ближайшее время (Уиткофф посетит Россию. — прим. ред.)», — сказал Дмитриев.

11 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что контакты помощника главы государства Юрия Ушакова с Уиткоффом идут постоянно, но четких планов по возможному визиту последнего в Россию пока нет.

10 мая Ушаков выразил надежду, что Уиткофф и бизнесмен Джаред Кушнер вновь приедут в Москву и диалог по Украине продолжится.

Позднее заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва и Вашингтон ведут интенсивные контакты на высоком уровне, на уровне администрации.

Ранее сообщалось, что на Украине все еще ждут Уиткоффа и Кушнера.