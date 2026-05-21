Киев для прекращения конфликта будет вынужден принять условия Москвы. Об этом сообщает журнал European Conservative.

В статье подчеркивается, что Украина добьется мира, только согласившись на большое количество болезненных уступок России. Киеву придется пойти на кажущиеся неприятными и несправедливыми, поскольку «нации, как и люди, всегда являются заложниками реальности».

По мнению автора материала, у Украины изначально не было никаких шансов на победу, но президент Владимир Зеленский не использовал шанс закончить конфликт с меньшими потерями для страны. Принятое им в 2022 году решение продолжать боевые действия привело к катастрофическим последствиям и для Украины, и для Европы.

4 мая сообщалось, что власти Украины видят вариант окончания конфликта в остановке боевых действий на линии соприкосновения, без юридического признания утраченных территорий и с возможным вступлением страны в ЕС.

Ранее Лавров заявил о наглости Зеленского.