Глава Европарламента обвинила Москву и Минск в появлении дронов в Прибалтике

Литва, Латвия и Эстония столкнулись с «враждебной активностью дронов», якобы связанной с Россией и Белоруссией. Об этом в соцсети X написала председатель Европейского парламента Роберто Метсола.

«Европа стоит единым фронтом против угроз на своих границах. Мы выражаем полную солидарность всем людям в Литве, Латвии, Эстонии и на нашем восточном фланге, которые столкнулись с враждебной активностью дронов, связанной с Россией и Белоруссией», — отметила она.

Метсола также подчеркнула, что Европа должна «продолжать инвестировать в безопасность ради стабильности, свободы и мира».

19 мая пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России сообщило, что Украина готовит удары по России с территории Латвии. Также в СВР предупредили, что членство Латвии в НАТО не защитит страну от возмездия.

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже опровергла заявление СВР, а МИД страны вручил ноту протеста временному поверенному в делах России Дмитрию Касаткину.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также назвала сообщения российской разведки «совершенно неприемлемыми», ответственность за пролет украинских дронов над Прибалтикой она также возложила на Россию и Белоруссию.

Кроме того, глава МИД Литвы Кестутис Будрис заявил, что Россия якобы «сознательно» перенаправляет украинские дроны в воздушное пространство Прибалтики.

Ранее Зеленский поручил главе МИД Украины принять меры» в отношении Белоруссии.

 
