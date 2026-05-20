Глава МИД Литвы обвинил Россию в появлении украинских дронов в Прибалтике

Глава МИД Литвы Будрис: Россия перенаправляет украинские дроны в Прибалтику
Министерство иностранных дел Литвы

Глава МИД Литвы Кестутис Будрис заявил, что Россия якобы «сознательно» перенаправляет украинские дроны в воздушное пространство Прибалтики. Об этом он написал в соцсети X.

«Россия сознательно перенаправляет украинские дроны в воздушное пространство Прибалтики, одновременно развязывая кампании по очернению Литвы, Латвии и Эстонии. Это откровенный акт отчаяния, попытка посеять хаос и отвлечь внимание от реальности», — сказал он.

Также Будрис подчеркнул, что НАТО «стоит единым фронтом», и альянс готов «защищать каждый дюйм территории союзников» — в воздухе, на суше и на море.

19 мая Служба внешней разведки России (СВР) заявила, что Украина готовится наносить удары по России с территории Латвии для уменьшения времени подлета. Также в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России предупредили, что членство Латвии в НАТО не защитит страну от возмездия.

Из-за заявления МИД Латвии вручил ноту протеста временному поверенному в делах России Дмитрию Касаткину, а министр иностранных дел Латвии Байба Браже опровергла заявление российской разведки.

19 мая министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) страны впервые сбили украинский беспилотник под городом Тарту.

Ранее глава МИД Литвы помечтал о захвате Калининграда.

 
