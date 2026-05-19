«Членство в НАТО не защитит»: в России пригрозили Латвии из-за помощи ВСУ

Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Членство Латвии в НАТО не защитит страну от возмездия в случае пособничества Киеву. Об этом предупредили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

В ведомстве отметили, что современные средства разведки позволяют надежно установить координаты точки старта БПЛА. Кроме того, достоверные данные можно получить при изучении обломков сбитых дронов.

Также в СВР сочли не лишним напомнить, что координаты центров принятия решений в Латвии хорошо известны, и посочувствовали «наивности латвийских руководителей».

«Членство страны в НАТО не защитит пособников террористов от справедливого возмездия», — отметила в заключении российская разведслужба.

До этого СВР стало известно, что Украина готовит серию террористических ударов по тыловым регионам России. По данным ведомства, территорию прибалтийских стран планируется использовать в целях уменьшения времени подлета.

В разведслужбе узнали, что Латвия согласилась содействовать ВСУ, несмотря на опасения «стать жертвой ответного удара Москвы». Представители Киева смогли убедить Ригу дать согласие на проведение операции, сделав акцент на том, что точное место запуска беспилотников определить будет невозможно, сообщили в СВР.

Ранее Латвия обвинила Россию в падении украинского БПЛА на нефтебазу.

 
