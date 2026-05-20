В ЕК ответили разведке РФ, предупредившей о подготовке Украиной ударов из Латвии

Фон дер Ляйен сочла неприемлемым заявление об ударах Украины по РФ из Латвии

Сообщения российской разведки о подготовке Украиной ударов дронов по РФ с территории Латвии являются «совершенно неприемлемыми», заявила глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Она прокомментировала ситуацию в своем аккаунте в социальной сети X.

«Российские публичные угрозы в адрес наших прибалтийских государств абсолютно неприемлемы», — написала политик.

Она подчеркнула, что угрозы в адрес одной из стран — членов Европейского союза (ЕС) являются угрозами сразу всему региональному содружеству.

Также фон дер Ляйен возложила на РФ и Белоруссию ответственность за то, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА) начали «угрожать жизни и здоровью граждан ЕС на восточном фланге». Глава ЕК не стала упоминать, что в воздушное пространство стран Балтии залетают украинские дроны, а не российские.

19 мая пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что Украина готовит удары по российской территории из Латвии. По информации ведомства, Киев планирует запускать БПЛА с территории прибалтийских республик для уменьшения времени подлета. В тот же день президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что воздушное пространство страны якобы не используется для ударов Украины по РФ.

Ранее в Кремле прокомментировали информацию СВР о подготовке Украиной атак из Латвии.