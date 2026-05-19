МИД Латвии выразил протест России из-за обвинений Службы внешней разведки

МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах России Дмитрия Касаткина и вручил ему ноту протеста из-за заявления Службы внешней разведки (СВР) РФ о прибытии на территорию республики военнослужащих беспилотных систем Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается на сайте министерства.

Ведомство отметило, что российская разведка распространяет недостоверную информацию, и ее выводы основаны на «ранее выдвинутых РФ ложных обвинениях».

В МИД подчеркнули, что Латвия не разрешала Киеву использовать свою территорию в интересах ВСУ.

19 мая в пресс-бюро СВР заявили, что Украина готовит удары по России с территории Латвии. По данным службы, прибалтийская страна согласилась содействовать ВСУ, несмотря на опасения «стать жертвой ответного удара Москвы». Представители Киева смогли убедить Ригу дать согласие на проведение операции, сделав акцент на том, что точное место запуска беспилотников якобы будет невозможно определить, сообщили в СВР.

По информации службы, в Латвию уже направлены украинские дроноводы, их разместили на базах «Адажи», «Селия», «Лиелварде», «Даугавпилс» и «Екабпилс».

В СВР предупредили Латвию, что членство в НАТО не защитит страну от возмездия в случае пособничества Киеву. Также в ведомстве указали, что современные средства разведки позволяют надежно установить координаты точки старта БПЛА. Кроме того, достоверные данные можно получить при изучении обломков сбитых дронов.

Ранее в Латвии заверили, что их небо закрыто для дронов, летящих в Россию.

 
