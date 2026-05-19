В МИД Латвии отвергли заявление СВР о подготовке атак на Россию

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже опровергла заявление российской разведки о том, что латвийские власти якобы планируют разрешить украинским войскам наносить удары по России со своей территории. Свое заявление она сделала в соцсети X.

«Россия снова лжет. На этот раз это СВР, или Служба внешней разведки, ведет дезинформационную кампанию против Латвии», — написала Браже.

По ее словам, Латвия не предоставляет воздушное пространство для атак на Россию, что ее представителям объяснялось не раз.

19 мая в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) заявили, что Украина готовит удары по России с территории Латвии. По данным ведомства, командование украинских войск ведет подготовку к нанесению серии новых террористических ударов по тыловым регионам России. Отмечается, что украинская сторона планирует запускать беспилотникии с территории прибалтийских государств для уменьшения времени подлета.

По информации СВР, в Латвию уже направлены украинские дроноводы, их разместили на базах «Адажи», «Селия», «Лиелварде», «Даугавпилс» и «Екабпилс».

Ранее Латвия выразила протест России из-за инцидента с украинскими дронами.