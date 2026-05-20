Предложение президента РФ Владимира Путина выбрать бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера представителем Евросоюза на переговорах с Россией по Украине является «неплохой идеей». Об этом заявила лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт в интервью телеканалу Welt.

«Я думаю, это вовсе неплохая идея. У Путина и Шредера присутствует определенная база доверия», — сказала она.

При этом Вагенкнехт высоко оценила «вмешательство» в обсуждение экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая указала «жалкому» канцлеру Фридриху Мерцу на то, что «для Германии и Европы оставаться в стороне — это глупая затея».

18 мая газета Politico написала, что на роль переговорщика с Россией от лица Европы могли бы претендовать Ангела Меркель, президент Финляндии Александр Стубб и бывший премьер-министр Италии Марио Драги.

При этом Меркель отказалась быть посредником на переговорах России и Европы. По ее словам, вопрос урегулирования конфликта на Украине должен решаться действующими главами государств и правительств. Она объяснила, что для диалога с президентом России Владимиром Путиным нужна «политическая власть».

9 мая Путин назвал Герхарда Шредера своим предпочтительным переговорщиком для диалога России с Европой. Однако эту кандидатуру в Европе отвергли.

