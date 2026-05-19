Европейскому переговорщику с Россией предрекли «сущий ад»

Работа переговорщика ЕС с Россией может оказаться «сущим адом», и он может пожалеть о своем назначении на эту должность, так как диалог могут быть «сопряжен с опасностями» и может привести «к обратному результату». Об этом пишет Euronews.

Издание отмечает, что европейцы опасаются попасть в «ловушку Кремля» и выставить себя «посмешищем». Также Euronews пишет, что посланнику предстоит «нелегкая борьба» за расположение Вашингтона.

Старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям Яна Кобзова отметила, что ЕС, чтобы защитить себя, нуждается в «ясности» и «консенсусе» по поводу послания, которое хочет донести до своего представителя.

«Очевидный риск заключается в том, что Кремль будет манипулировать европейцами и вместо того, чтобы использовать потенциальные контакты для конструктивного взаимодействия, он будет использовать их для раскола Европы и создания еще большего раскола, избирательно подходя к тому, с кем Москва будет взаимодействовать, а кого — игнорировать», — отметила Кобзова.

Она подчеркнула, что избежать ловушек можно, если не создавать впечатление, «будто Европа отчаянно нуждается в переговорах с Россией».

Также Euronews отмечает, что официальные лица и дипломаты в Брюсселе настаивают на том, чтобы ЕС основывал свою переговорную позицию на наборе согласованных принципов, правил и «красных линий», которые бы не подорвали позиций Украины.

18 мая газета Politico написала, что на роль переговорщика с Россией от лица Европы могли бы претендовать экс-канцлер Германии Ангела Меркель, президент Финляндии Александр Стубб и бывший премьер-министр Италии Марио Драги. При этом Меркель уже отказалась быть посредником на переговорах России и Европы.

9 мая президент России Владимир Путин назвал экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера своим предпочтительным переговорщиком для диалога России с Европой. Однако эту кандидатуру в Европе отвергли.

Ранее Зеленского заподозрили в желании выбрать «неудобного» переговорщика от ЕС с Россией.