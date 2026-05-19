Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против ИранаЧП с катером на Байкале
 (обновлено  )
Политика

Европейскому переговорщику с Россией предрекли «сущий ад»

Euronews: европейцы боятся выставить себя на посмешище на переговорах
Alexey Belkin/Business Online/Global Look Press

Работа переговорщика ЕС с Россией может оказаться «сущим адом», и он может пожалеть о своем назначении на эту должность, так как диалог могут быть «сопряжен с опасностями» и может привести «к обратному результату». Об этом пишет Euronews.

Издание отмечает, что европейцы опасаются попасть в «ловушку Кремля» и выставить себя «посмешищем». Также Euronews пишет, что посланнику предстоит «нелегкая борьба» за расположение Вашингтона.

Старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям Яна Кобзова отметила, что ЕС, чтобы защитить себя, нуждается в «ясности» и «консенсусе» по поводу послания, которое хочет донести до своего представителя.

«Очевидный риск заключается в том, что Кремль будет манипулировать европейцами и вместо того, чтобы использовать потенциальные контакты для конструктивного взаимодействия, он будет использовать их для раскола Европы и создания еще большего раскола, избирательно подходя к тому, с кем Москва будет взаимодействовать, а кого — игнорировать», — отметила Кобзова.

Она подчеркнула, что избежать ловушек можно, если не создавать впечатление, «будто Европа отчаянно нуждается в переговорах с Россией».

Также Euronews отмечает, что официальные лица и дипломаты в Брюсселе настаивают на том, чтобы ЕС основывал свою переговорную позицию на наборе согласованных принципов, правил и «красных линий», которые бы не подорвали позиций Украины.

18 мая газета Politico написала, что на роль переговорщика с Россией от лица Европы могли бы претендовать экс-канцлер Германии Ангела Меркель, президент Финляндии Александр Стубб и бывший премьер-министр Италии Марио Драги. При этом Меркель уже отказалась быть посредником на переговорах России и Европы.

9 мая президент России Владимир Путин назвал экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера своим предпочтительным переговорщиком для диалога России с Европой. Однако эту кандидатуру в Европе отвергли.

Ранее Зеленского заподозрили в желании выбрать «неудобного» переговорщика от ЕС с Россией.

 
Теперь вы знаете
Как поделить ипотечную квартиру при разводе и не платить лишнего? Инструкция от юристов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!