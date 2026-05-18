Украинский лидер Владимир Зеленский обсуждал с главой Евросовета Антониу Коштой кандидатов в переговорщики от ЕС с Россией потому, что желает выбрать наиболее «неудобного», чтобы сорвать мирный процесс. Об этом «Газете.Ru» заявил старший преподаватель кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ Владислав Федоров.



«Я думаю, что Зеленский пытается выбирать кандидата в переговорщики с Россией, потому что хочет выбрать самого неудобного, чтобы с Россией европейцы не смогли договориться ни о чем. Для Зеленского продолжение военного конфликта на Украине является возможностью сохранять свою власть. Он будет пытаться максимально вставлять палки в колеса тем силам в Евросоюзе, которых, конечно, немного, но они тоже есть, которые хотят нормализовать отношения с Россией», — сказал специалист.



По мнению Федорова, для России наиболее неприемлемым переговорщиком от ЕС с Москвой является глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а также глава евродипломатии Кая Каллас, от кандидатуры которой отказались в самом Брюсселе.



Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что обсудил с председателем Евросовета Антониу Коштой кандидатуру переговорщика ЕС с Россией.

До этого газета Politico со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника писала о том, что глава европейской дипломатии Кая Каллас исключила себя как возможного переговорщика в диалоге с Россией.



Газета также приводит список возможных представителей ЕС на будущих переговорах — это экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Финляндии Александр Стубб и экс-премьер Италии Марио Драги.



При этом три других европейских дипломата, с которыми общались журналисты, заметили, что из-за своей агрессивной риторики в отношении Москвы Каллас не сможет добиться соглашения с Россией.







