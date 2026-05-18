Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
 (обновлено  )
Политика

Иран может согласиться на передачу обогащенного урана России вместо США

Al Hadath: Иран хочет передать обогащенный уран России, а не США
Majid Asgaripour//WANA/Reuters

Иран рассматривает вариант с передачей обогащенного урана России вместо США в рамках мирной сделки с Вашингтоном. Об этом сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на источники.

«Иранская сторона согласилась на длительное замораживание ядерной программы вместо полной ее ликвидации при условии, что высокообогащенный уран, оцениваемый в 400 кг, будет передан России, а не Америке», — отмечает СМИ.

Также Иран может отказаться от требования к США выплатить компенсацию нанесенного ущерба в обмен на экономические уступки со стороны Штатов. По информации СМИ, Иран предлагает и поэтапное открытие Ормузского пролива, которое предусматривает гарантированную роль Пакистана и Омана в урегулировании любых конфликтов в регионе.

18 мая президент исламской республики Масуд Пезешкиан рассказал, что Иран не собирается отступать от своих требований, которые были выдвинуты США с целью урегулирования конфликта. Тогда же агентство Tasnim со ссылкой на источник написало, что новое предложение Ирана Соединенным Штатам по урегулированию конфликта содержит 14 пунктов.

15 мая президент США Дональд Трамп заявил, что если Иран не передаст США свои запасы обогащенного урана, то американцы сами придут за ними.

В конце апреля Трамп сообщил, что президент России Владимир Путин в разговоре с ним предложил вывести обогащенный уран, который находится в Иране, в Россию.

Ранее Лавров рассказал о возможном влиянии РФ на переговорный процесс между США и Ираном.

 
Теперь вы знаете
Telegram умрет? Иран грозит обрубить интернет-кабели в Ормузском проливе
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!