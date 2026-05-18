Иран может согласиться на передачу обогащенного урана России вместо США

Иран рассматривает вариант с передачей обогащенного урана России вместо США в рамках мирной сделки с Вашингтоном. Об этом сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на источники.

«Иранская сторона согласилась на длительное замораживание ядерной программы вместо полной ее ликвидации при условии, что высокообогащенный уран, оцениваемый в 400 кг, будет передан России, а не Америке», — отмечает СМИ.

Также Иран может отказаться от требования к США выплатить компенсацию нанесенного ущерба в обмен на экономические уступки со стороны Штатов. По информации СМИ, Иран предлагает и поэтапное открытие Ормузского пролива, которое предусматривает гарантированную роль Пакистана и Омана в урегулировании любых конфликтов в регионе.

18 мая президент исламской республики Масуд Пезешкиан рассказал, что Иран не собирается отступать от своих требований, которые были выдвинуты США с целью урегулирования конфликта. Тогда же агентство Tasnim со ссылкой на источник написало, что новое предложение Ирана Соединенным Штатам по урегулированию конфликта содержит 14 пунктов.

15 мая президент США Дональд Трамп заявил, что если Иран не передаст США свои запасы обогащенного урана, то американцы сами придут за ними.

В конце апреля Трамп сообщил, что президент России Владимир Путин в разговоре с ним предложил вывести обогащенный уран, который находится в Иране, в Россию.

Ранее Лавров рассказал о возможном влиянии РФ на переговорный процесс между США и Ираном.