Лавров рассказал о возможном влиянии РФ на переговорный процесс между США и Ираном

Лавров: Россия не пытается внедриться в переговорный процесс между США и Ираном

Россия не пытается внедриться в переговорный процесс между США и Ираном, желает этим переговорам успеха. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на брифинге по итогам переговоров с главой МИД Экваториальной Гвинеи Симеоном Ойоно Эсоно Ангуе, передает ТАСС.

По его словам, Москва желает этому переговорному процессу, который продвигается при посредничестве Пакистана, успеха.

Таким образом дипломат прокомментировал сообщение СМИ о пяти условиях США к Ирану, в том числе о том, что на территории Исламской Республики может остаться лишь один действующий ядерный объект.

Лавров подчеркнул, что Иран, как и любая другая страна — участник Договора о нераспространении ядерного оружия, вправе заниматься обогащением урана в мирных энергетических целях.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, американским базам и нефтяной инфраструктуре на Ближнем Востоке. Кроме того, Иран перекрыл Ормузский пролив, на который приходилось около 30% морских поставок нефти.

Ранее Иран подал иск против США и призвал страны Ближнего Востока осознать угрозу американского военного присутствия.