Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Лавров рассказал о возможном влиянии РФ на переговорный процесс между США и Ираном

Лавров: Россия не пытается внедриться в переговорный процесс между США и Ираном
Сергей Гунеев/РИА Новости

Россия не пытается внедриться в переговорный процесс между США и Ираном, желает этим переговорам успеха. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на брифинге по итогам переговоров с главой МИД Экваториальной Гвинеи Симеоном Ойоно Эсоно Ангуе, передает ТАСС.

По его словам, Москва желает этому переговорному процессу, который продвигается при посредничестве Пакистана, успеха.

Таким образом дипломат прокомментировал сообщение СМИ о пяти условиях США к Ирану, в том числе о том, что на территории Исламской Республики может остаться лишь один действующий ядерный объект.

Лавров подчеркнул, что Иран, как и любая другая страна — участник Договора о нераспространении ядерного оружия, вправе заниматься обогащением урана в мирных энергетических целях.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, американским базам и нефтяной инфраструктуре на Ближнем Востоке. Кроме того, Иран перекрыл Ормузский пролив, на который приходилось около 30% морских поставок нефти.

Ранее Иран подал иск против США и призвал страны Ближнего Востока осознать угрозу американского военного присутствия.

 
Теперь вы знаете
Нормы ферритина точно не знают даже врачи. Зачем тогда его «поднимать»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!