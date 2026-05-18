Новое предложение Ирана Соединенным Штатам содержит 14 пунктов

Новое предложение Ирана Соединенным Штатам по урегулированию конфликта содержит 14 пунктов. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на источник.

«Иран, в соответствии с недавней практикой обмена сообщениями, вновь представил свой текст из 14 пунктов через пакистанского посредника после внесения поправок», — поделился собеседник агентства.

По его словам, документ содержит пункты о «прекращении войны» и «мерах по укреплению доверия со стороны США».

18 мая ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, американист Константин Блохин сообщил, что США могут возобновить атаки на Иран, поскольку никаких соглашений до сих пор не заключено, а конфликт нужно как-то завершить.

Затягивание конфликта в Иране, по его словам, может и не привести к потере Республиканской партией двух палат конгресса, так как демократы тоже жестко выступают против Тегерана.

Накануне президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social призвал Иран поспешить со сделкой с Вашингтоном.

Ранее СМИ узнали о разногласиях в Белом доме из-за Ирана.