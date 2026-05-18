Иран не отступит от своих требований по мирной сделке с США

Пезешкиан: Иран не отступит от своих требований к США

Иран не собирается отступать от своих требований, которые были выдвинуты США с целью урегулирования конфликта в стране. Об этом заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан, передает телеканал Al Alam.

«Мы не склонимся перед какой бы то ни было силой и не станем жертвовать достоинством нашей страны ради комфорта», — отметил он.

До этого агентство Tasnim со ссылкой на источник сообщило, что новое предложение Ирана Соединенным Штатам по урегулированию конфликта содержит 14 пунктов после внесенных правок. По его словам, документ содержит пункты о «прекращении войны» и «мерах по укреплению доверия со стороны США».

Накануне президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social призвал Иран поспешить со сделкой с Вашингтоном.

28 февраля США вместе с Израилем начали военную операцию против Ирана. Трамп объяснил удары «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций. В апреле Вашингтон и Тегеран приостановили боевые действия и ведут переговоры.

Ранее Путин назвал конфликт Ирана и США очень тяжелым и сложным.